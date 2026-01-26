4.5 C
Craiova
luni, 26 ianuarie, 2026
Tânăr reținut pentru tâlhărie la Slatina

Tânăr reținut pentru tâlhărie la Slatina

De Mariana BUTNARIU
Tânărul este acuzat de tâlhărie
Polițiștii din Slatina, sub coordonarea procurorului de caz, au reținut, azi noapte, un tânăr cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 25 ianuarie, în jurul orei 13:30. Ppolițiștii au fost sesizați că un individ ar fi sustras bunuri dintr-o societate comercială din municipiu. În urma cercetărilor, s-a stabilit că un adolescent de 18 ani, din Slatina, ar fi furat produse cosmetice. Ulterior, ar fi agresat fizic o angajată care a încercat să îl oprească.

Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal pentru tâlhărie. Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și luarea măsurilor legale. În urma probatoriului administrat, a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

