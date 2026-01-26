Tânăr reținut pentru tâlhărie la Slatina

Polițiștii din Slatina, sub coordonarea procurorului de caz, au reținut, azi noapte, un tânăr cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 25 ianuarie, în jurul orei 13:30. Ppolițiștii au fost sesizați că un individ ar fi sustras bunuri dintr-o societate comercială din municipiu. În urma cercetărilor, s-a stabilit că un adolescent de 18 ani, din Slatina, ar fi furat produse cosmetice. Ulterior, ar fi agresat fizic o angajată care a încercat să îl oprească.

Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal pentru tâlhărie. Cercetările continuă pentru documentarea completă a activității infracționale și luarea măsurilor legale. În urma probatoriului administrat, a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

