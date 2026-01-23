2.9 C
Craiova
vineri, 23 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentTânăr înjunghiat într-o parcare pentru că a refuzat să-i dea o țigară unui necunoscut

Tânăr înjunghiat într-o parcare pentru că a refuzat să-i dea o țigară unui necunoscut

De Daniela Moise

Un tânăr a fost tăiat cu un briceag, după ce ar fi refuzat să-i dea o țigară unui bărbat necunoscut. Atacatorul a fost identificat și reținut după o lună.

Incidentul s-a petrecut în decembrie 2025, într-o parcare din sectorul 6 al Capitalei.

Un bărbat de 29 de ani i-a cerut o țigară unui tânăr care se afla în parcarea unui bloc de locuințe. Cei doi nu se cunoșteau. Pentru că l-a refuzat, bărbatul s-ar fi înfuriat și l-ar fi tăiat cu un briceag, de mai multe ori, pe picioare. Tânărul a căzut la pământ, în timp ce agresorul a fugit. Un trecător a văzut rănitul și a sunat la 112.

Polițiștii au început o anchetă și au încercat să identifice atacatorul. Joi, individul bănuit de atac a fost identificat, iar polițiștii au mers la locuința lui din Ilfov, cu mandat de percheziție.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de lovire sau alte violențe. Urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Citește și: Fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor, arestat de FBI. Unde a fost găsit bărbatul aflat pe lista celor mai căutați 10 fugari

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA