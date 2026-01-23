Tânăr înjunghiat într-o parcare pentru că a refuzat să-i dea o țigară unui necunoscut

Un tânăr a fost tăiat cu un briceag, după ce ar fi refuzat să-i dea o țigară unui bărbat necunoscut. Atacatorul a fost identificat și reținut după o lună.

Incidentul s-a petrecut în decembrie 2025, într-o parcare din sectorul 6 al Capitalei.

Un bărbat de 29 de ani i-a cerut o țigară unui tânăr care se afla în parcarea unui bloc de locuințe. Cei doi nu se cunoșteau. Pentru că l-a refuzat, bărbatul s-ar fi înfuriat și l-ar fi tăiat cu un briceag, de mai multe ori, pe picioare. Tânărul a căzut la pământ, în timp ce agresorul a fugit. Un trecător a văzut rănitul și a sunat la 112.

Polițiștii au început o anchetă și au încercat să identifice atacatorul. Joi, individul bănuit de atac a fost identificat, iar polițiștii au mers la locuința lui din Ilfov, cu mandat de percheziție.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de lovire sau alte violențe. Urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

