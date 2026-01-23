Fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor, arestat de FBI. Unde a fost găsit bărbatul aflat pe lista celor mai căutați 10 fugari

Ryan Wedding, fost snowboarder olimpic canadian suspectat de a fi în spatele uneia dintre cele mai violente organizaţii de trafic de droguri, a fost arestat.

Wedding, în vârstă de 44 de ani, era căutat de FBI sub acuzaţia de conducere a unei organizaţii transnaţionale de trafic de droguri responsabile de importul a aproximativ 60 de tone de cocaină pe an în Los Angeles prin intermediul camioanelor din Mexic, a declarat anterior procurorul general Pam Bondi într-o conferinţă de presă.

Directorul FBI, Kash Patel, l-a comparat pe Wedding cu defunctul baron columbian al drogurilor Pablo Escobar şi cu Joaquín „El Chapo” Guzmán, liderul notoriu al puternicului cartel mexican Sinaloa.

Wedding, pe lista celor „Zece cei mai căutaţi” fugari ai FBI-ului

În martie, Wedding a fost adăugat pe lista celor „Zece cei mai căutaţi” fugari ai FBI-ului, iar pentru informaţii care să ducă la arestarea şi/sau judecarea lui a fost oferită o recompensă de 15 milioane de dolari.

Fostul sportiv a fost pus sub acuzare în septembrie 2024 pentru tentativă de omor şi alte fapte legate de presupusa afacere cu droguri. În noiembrie, un mare juriu a emis un act de acuzare în care era acuzat de moartea unui martor federal care urma să depună mărturie împotriva lui.

Martorul a fost împuşcat mortal într-un restaurant, după ce autorităţile au declarat că Wedding „a pus o recompensă” pe capul său şi a folosit un site web canadian pentru a-i găsi pe martor şi pe soţia sa.

Wedding se ascundea în Mexic şi era protejat de cartelul Sinaloa

Documentele judiciare susţin că seria de crime a lui Wedding a început în 2008, la şase ani după ce a reprezentat Canada la Jocurile Olimpice de iarnă de la Salt Lake City.

Procurorii federali au declarat că acesta a călătorit la San Diego împreună cu alţi doi bărbaţi pentru a cumpăra cocaină, potrivit documentelor. Dealerul cu care bărbaţii stabiliseră să se întâlnească lucra sub acoperire pentru FBI. Wedding a fost arestat şi găsit vinovat de conspiraţie pentru distribuirea de cocaină în urma unui proces din noiembrie 2009. El a fost condamnat la 48 de luni de închisoare federală şi a fost eliberat în decembrie 2011, potrivit documentelor judiciare.

Autorităţile federale au declarat în actul de acuzare că acesta şi-a înfiinţat organizaţia criminală de trafic de droguri după eliberarea sa.

Luna trecută, autorităţile din Mexic au confiscat zeci de motociclete în valoare de aproximativ 40 de milioane de dolari, despre care se crede că aparţineau lui Wedding. De asemenea, au confiscat două medalii olimpice, două vehicule, droguri, opere de artă şi alte obiecte din diferite locuri din Mexico City.

Autorităţile au susţinut că Wedding se ascundea în Mexic şi era protejat de cartelul Sinaloa.

