Femeie reținută după ce și-a bătut soțul cu sucitorul, din gelozie

O femeie din localitatea arădeană Lipova a fost reţinută de poliţişti după ce şi-a bătut soţul cu un sucitor pentru aluat, pentru că îl suspecta că are o relaţie cu o altă femeie.

În urma scandalului provocat de gelozie, soţul a fost cel care a sunat la 112 pentru a cere ajutor, pentru că a fost bătut.

„Poliţiştii Secţiei 7 Rurale Lipova au fost sesizaţi despre un scandal în familie, în Lipova. Din cercetări, a reieşit că o femeie de 40 de ani, într-o criză de gelozie, şi-ar fi agresat, lovit şi zgâriat soţul. Pe numele femeii a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, iar în baza probatoriului administrat, aceasta a fost reţinută pentru 24 de ore”, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Deşi a fost lovit cu un sucitor, rănile bărbatului nu au necesitat internare în spital.

Pe parcursul anului 2025, în județul Arad au fost înregistrate oficial cinci agresiuni săvârșite de femei asupra partenerilor de viață cinc.

