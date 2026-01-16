Alertă în Mehedinți: O femeie de 80 de ani din Drobeta-Turnu Severin este dispărută

Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți a fost sesizat, ieri, de către un bărbat de 58 de ani, din comuna Devesel, cu privire la dispariția mamei sale, Bologa Antonia, de 80 de ani, cu domiciliul în Drobeta-Turnu Severin.
Se pare că femeia a plecat voluntar de la locuință și nu a mai revenit până în prezent.
Semnalmente
- Înălțime: 1,68 m
- Greutate: 75 kg
- Față: rotundă
- Ochi: căprui
- Frunte: lată
- Păr: grizonat
Autoritățile fac apel către cetățeni: oricine poate furniza detalii despre persoana dispărută este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.
