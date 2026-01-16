-0.5 C
Craiova
vineri, 16 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentAlertă în Mehedinți: O femeie de 80 de ani din Drobeta-Turnu Severin este dispărută

Alertă în Mehedinți: O femeie de 80 de ani din Drobeta-Turnu Severin este dispărută

De Mariana BUTNARIU
Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți caută o femeie în vârstă de 80 de ani, dispărută voluntar de la locuința sa din Drobeta-Turnu Severin
Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți caută o femeie în vârstă de 80 de ani, dispărută voluntar de la locuința sa din Drobeta-Turnu Severin

Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți a fost sesizat, ieri, de către un bărbat de 58 de ani, din comuna Devesel, cu privire la dispariția mamei sale, Bologa Antonia, de 80 de ani, cu domiciliul în Drobeta-Turnu Severin.

Se pare că femeia a plecat voluntar de la locuință și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente

  • Înălțime: 1,68 m
  • Greutate: 75 kg
  • Față: rotundă
  • Ochi: căprui
  • Frunte: lată
  • Păr: grizonat

Autoritățile fac apel către cetățeni: oricine poate furniza detalii despre persoana dispărută este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Citește și: Acțiune a polițiștilor doljeni în Rojiște: sancțiuni aplicate deținătorilor de câini pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA