Alertă în Mehedinți: O femeie de 80 de ani din Drobeta-Turnu Severin este dispărută

Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți a fost sesizat, ieri, de către un bărbat de 58 de ani, din comuna Devesel, cu privire la dispariția mamei sale, Bologa Antonia, de 80 de ani, cu domiciliul în Drobeta-Turnu Severin.

Se pare că femeia a plecat voluntar de la locuință și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente

Înălțime: 1,68 m

Greutate: 75 kg

Față: rotundă

Ochi: căprui

Frunte: lată

Păr: grizonat

Autoritățile fac apel către cetățeni: oricine poate furniza detalii despre persoana dispărută este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

