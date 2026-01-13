-1.6 C
Copil de 4 ani, lăsat la grădiniță, găsit ratăcind pe străzi. Poliția a deschis o anchetă

De Magda Dragu
O femeie și-a lăsat copilul în vârstă de patru ani la grădiniță și a fost găsit la piață, nesupravegheat. Mama a sesizat Poliția.

Secția nr. 4 Poliție Iași a fost sesizată, marți, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul ei, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieței Chirilă, din municipiul Iași, potrivit G4Media.ro

Din verificările preliminare a rezultat că cel mic a părăsit incinta grădiniței, în timpul cursurilor. Acesta a fost găsit de poliţişti locali. Nu prezenta urme de violență și se afla într-o stare fizică bună. Copilul a fost dus în siguranță la domiciliu și încredințat familiei.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.

