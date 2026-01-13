Doi şoferi care se ameninţau reciproc după un conflict în trafic, mobilizaţi şi duşi la Poliţie

Un echipaj de jandarmi de la Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei a oprit un conflict izbucnit marţi în trafic, în zona Pantelimon din Bucureşti. În conflict erau implicaţi doi şoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol airsoft şi un cuţit, ei fiind imobilizaţi şi duşi la Poliţie.

„În această dimineaţă, în zona Pantelimon, în timp ce se afla la semafor, un echipaj al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei a observat doi şoferi agresivi implicaţi într-un conflict. Întrucât cei doi bărbaţi se ameninţau cu un pistol şi un cuţit, situaţia putea degenera rapid şi afecta ceilalţi participanţi la trafic, precum şi pietonii”, a arătat Jandarmeria Română, marţi, relatează News.ro.

Cele două persoane implicate au fost imobilizate şi duse la Secţia 9 Poliţie, pentru aplicarea măsurilor legale.

În urma verificărilor, s-a stabilit că pistolul era de tip airsoft.

