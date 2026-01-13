Dolj: Bărbat din Cerăt, dat dispărut

Polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Bârca au fost sesizaţi, pe 10 ianuarie, de o femeie, din comuna Cerăt, cu privire la faptul că seara zilei de 9 ianuarie a.c., fiul său Constantin Cornel Bărzoi, de 31 de ani, a plecat de la domiciliul său din aceeași localitate și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,65 m, greutate 50 de kg, părul negru, ochii negri, ten deschis, poartă mustață.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de acesta la momentul plecării.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

