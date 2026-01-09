Bărbat reținut la Craiova pentru furt calificat dintr-un autoturism

Polițiștii din cadrul Secției 2 Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 31 de ani, din municipiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Evenimentul a avut loc pe 31 decembrie 2025, în jurul orei 19.41, atunci când oamenii legii, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, l-au depistat în flagrant pe suspect, în timp ce sustrăgea un telefon mobil dintr-un autoturism neasigurat, parcat pe bulevardul Nicolae Romanescu.

Autoturismul aparține unui tânăr de 21 de ani, din Craiova, iar telefonul mobil a fost recuperat și restituit proprietarului.

Sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, suspectul a fost introdus în arestul IPJ Dolj. El va fi prezentat instanței pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Citește și: Trei bărbați reținuți la Râmnicu Vâlcea după o agresiune și furt în plină stradă