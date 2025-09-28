Polițiștii doljeni au suspendat permisele a 31 de conducători auto

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în ultimele 48 de ore, acțiuni pentru siguranța traficului rutier, prevenirea accidentelor și respectarea legislației rutiere.

Polițiștii au folosit aparate radar, alcooltest și drugtest. Au aplicat aproximativ 160 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.000 de lei.

Au fost scoși din trafic 31 de conducători auto, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de timp. 4 autovehicule au fost oprite din circulație, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea problemelor constatate.

Exemple de încălcări

Un bărbat de 40 de ani, din comuna Ișalnița, a fost înregistrat pe DN 56 – E 79, în afara localității Podari, cu 152 km/h .

. Un alt bărbat, de 51 de ani, din județul Gorj, a fost prins pe strada Calea Severinului, din Craiova, cu 125 km/h. Ambii au primit sancțiuni contravenționale și au primit măsura complementară de suspendare a permisului pentru 90, respectiv 120 de zile.

Conducere fără permis

Ieri, 27 septembrie, un bărbat de 42 de ani din Băilești a fost depistat conducând un autoturism pe DJ 561A, în comuna Afumați, fără a deține permis de conducere.

În noaptea trecută, un tânăr de 22 de ani din comuna Călărași a fost prins conducând pe DN 54A, în orașul Bechet, tot fără permis.

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru infracțiunea de conducere fără permis de conducere.

