28 de permise de conducere reținute în ultimele 24 de ore în Mehedinți

28 de permise de conducere reținute în ultimele 24 de ore în Mehedinț. Polițiștii mehedințeni au continuat acțiunile pentru menținerea ordinii publice, prevenirea accidentelor și respectarea legislației rutiere, precum și pentru depistarea persoanelor urmărite.

În această perioadă, oamenii legii au intervenit la 47 de evenimente sesizate, dintre care 27 prin SNUAU 112, și au verificat 348 de autovehicule și peste 364 de persoane prin aplicația e-DAC, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

Pe timpul misiunilor, 79 de conducători auto au fost testați pentru depistarea consumului de alcool și a substanțelor psihoactive la volan. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 317 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 137.000 de lei, și au reținut 28 de permise de conducere, suspendând dreptul de a circula al acestora.

Totodată, 7 vehicule au fost scoase din trafic, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea problemelor care le afectau siguranța.

Citește și: Kievul lovit de un atac „masiv” al Rusiei: cel puțin patru morți și peste 27 de răniți