Incendiu la acoperișul unei case din Craiova. Pompierii intervin pe strada Teleajenului

Incendiu la acoperișul unei case din Craiova. Pompierii intervin pe strada Teleajenului

De Mariana BUTNARIU
Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine, azi, pe strada Teleajenului din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit și la o anexă gospodărească.

La fața locului acționează două autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Potrivit ISU Dolj, nu s-au înregistrat victime. Incendiul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea completă a focului.

