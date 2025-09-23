Evaziune fiscală de aproape 19 milioane de lei în domeniul transportului alternativ: doi administratori, cercetați de DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi administratori ai unor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată.

Unul dintre inculpați, E.T., asociat și administrator în fapt, a fost reținut pentru 24 de ore începând cu 19 septembrie 2025. Ulterior, Tribunalul București a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În același dosar, inculpata M.A.G., administrator în fapt al mai multor firme, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cei doi ar fi plătit salarii „la negru” și nu ar fi declarat veniturile obținute de patru societăți comerciale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat la 18.668.876 lei. Aproximativ 90% dintre șoferii și curierii care lucrau pentru firme nu ar fi avut contracte de muncă, iar contribuțiile aferente nu ar fi fost achitate.

Ancheta continuă

DNA susține că inculpații ar fi obținut săptămânal venituri cuprinse între 15.000 și 23.000 de lei fiecare, iar atunci când firmele erau supuse controalelor Antifraudă, ar fi cesionat părțile sociale către cetățeni străini pentru a evita plata sancțiunilor, continuând activitatea prin alte societăți nou-înființate.

Pe durata controlului judiciar, inculpata M.A.G. are obligația de a se prezenta la organele judiciare ori de câte ori este citată, de a nu comunica cu persoanele menționate în ordonanță și de a nu părăsi România. Aceleași restricții se aplică și lui E.T.

Ancheta DNA vizează și alte persoane implicate în activitatea infracțională.

