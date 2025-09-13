Un profesor din Craiova, reținut după ce ar fi întreținut raporturi sexuale cu o fată de 16 ani

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reținut de poliție deoarece a violat o minor.ă Violatorul este profesor și ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani. Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

În fapt, în după-amiaza zilei de 12 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel de urgență 112, de un bărbat de 34 de ani, din municipiul București, cu privire la faptul că, un bărbat de 42 de ani, din municipiul Craiova, profesor în cadrul unei unități de învățământ din localitate, ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 16 ani.

La sediul unității de învățământ s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova, mai multe persoane fiind conduse la audieri.

Din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în cursul anului 2025, în mai multe rânduri( perioada ianuarie – septembrie), bărbatul de 42 de ani ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani.

În urma probatorului administrat, în dimineața zilei de 13 septembrie, polițiștii l-au reținut pe bărbat, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.