Româncă reținută în Spania pentru că făcea tratamente cu botox fără să aibă pregătire medicală

O româncă a fost reținută în Spania pentru că făcea tratamente cu botox și acid hialuronic fără să aibă vreo pregătire medicală. Femeia era coafeză și oferea clienților, la pachet cu tunsorile, injecții cu astfel de substanțe.

Românca de 40 de ani avea o frizerie în Coslada, oraș-satelit al Madridului. Pe lângă tăiatul și aranjatul părului, oferea și aceste servicii: tratament anti-îmbătrânire prin injecție cu botox și acid hialuronic, conform digi24.ro.

Femeia însă profesa fără să aibă studii medicale

240 euro costa pachetul complet, potrivit anunțurilor pe care le posta pe rețelele sociale. Potrivit poliției, femeia avea numeroși clienți. Femeia însă profesa fără să aibă studii medicale, iar legea spune clar că nu ai voie să faci astfel de intervenții dacă nu ai calificare medicală.

