Aeronave de luptă Eurofighter Typhoon, ridicate de la Kogălniceanu după ce au fost detectate drone la nord de Sulina

De la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu au fost ridicate joi seară două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est de Sulina, a comunicat vineri Ministerul Apărării.

„În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina”, precizează MApN. Cele două avioane trimise în misiune au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina.

„La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut”, precizează MApN.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au revenit la Baza 57 Aeriană.

Aceste avioanele ale Forțelor Aeriene Germane se află la baza Kogălniceanu ca pare a unei misiuni de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat. Misiunea durează patru luni.

