O femeie a murit într-un incendiu de vegetaţie uscată la Robăneşti

Un incendiu de vegetație uscată s-a soldat cu moartea unei femei. Incendiul s-a produs astăzi în comuna Robănești, sat Golfîn.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost sesizat astăzi cu privire la producerea unui incendiu de vegetație uscată în comuna Robănești, sat Golfîn.

„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Craiova au intervenit de urgență cu o autospecială de stingere, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Robănești. Ajunși la fața locului, echipajele de intervenție au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 5 ha vegetație uscată și au identificat o persoană de sex feminin, care prezenta arsuri grave. A fost solicitat imediat un echipaj de prim ajutor, însă, din nefericire, personalul medical sosit la fața locului a declarat decesul victimei“, potrivit ISU Dolj.

Incendiul a fost lichidat. Au ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 5 ha si o anexă pe o suprafață de aproximativ 20mp. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind foc deschis în spații deschise.

Polţiştii au întocmit un dosar penal

În cursul zilei de 5 septembrie a.c., ora 11.41, poliţişti din cadrul Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Pielești au fost sesizaţi de către un bărbat, din comuna Robănești, cu privire la faptul că pe raza comunei Robănești se manifestă un incendiu de vegetație. Poliţiştii s-au deplasat de urgență la faţa locului, unde au constatat faptul că, incendiul a pornit la un teren viran situat pe raza comunei Robănești, acesta propagându-se la un imobil. În urma incendiului, din nefericire, o femeie, de 65 de ani, din municipiul Craiova a decedat“, conform IPJ Dolj.

În cauză, polţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri legale.

Pompierii fac din nou apel către cetățeni să evite folosirea focului deschis în zone cu vegetație uscată și să anunțe de urgență orice incendiu la 112.

Citeşte şi: Gorj: Un bărbat din Târgu Jiu și-a bătut fiul și soția