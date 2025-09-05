Gorj: Un bărbat din Târgu Jiu și-a bătut fiul și soția

Polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați joi, prin apel 112, de către un bărbat, de 25 de ani, din localitate, cu privire la faptul că ar fi fost lovit de tatăl său.

Pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 50 de ani, din Târgu Jiu, în timp ce se afla la domiciliu, și-ar fi agresat fiul, în vârstă de 25 de ani și soția de 53 de ani, aplicându-le lovituri în zona capului și a membrelor superioare și i-ar fi strâns cu mâinile de gât.

Ulterior conflictului, bărbatul de 50 de ani i-ar fi sustras telefonul femeii și a plecat.

Atât femeia, cât și fiul său au refuzat acordarea de îngrijiri medicale și au formulat plângeri scrise.

Acestora le-au fost întocmite formulare de evaluare a riscului, nefiind îndeplinite condițiile emiterii unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-le înmânate cereri pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violență în familie și furt între rude.

