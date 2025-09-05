Doi bărbați, reținuți după ce au furat mai multe bunuri din subsolul unui bloc din Craiova

Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reținut, joi, pentru 24 de ore, un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 35 de ani, ambii din comuna Gângiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Pe 16 august a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 45 de ani, din Craiova, că persoane necunoscute i-ar fi sustras mai multe bunuri.

Polițiștii au stabilit faptul că în ziua de 16 august a.c., în intervalul orar 12.00-17.30, persoane necunoscute ar fi păstruns fără drept, în trei încăperi aflate la subsolul blocului în care locuiește femeia, folosite ca spații de depozitare, de unde ar fi sustras bunuri care aparțin acesteia și altor două femei, locatare ale blocului, respectiv bijuterii, un aspirator, o bormașină, o trusă de scule, încălțăminte și băuturi alcoolice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Joi, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare la imobile din comuna Gângiova, pentru documentarea activităţii în dosarul penal. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit o parte din bunurile sustrase care au fost ridicate și predate personelor vătămate. Au fost identificați un tânăr de 25 și un bărbat de 35, ambii din comuna Gângiova, bănuiți de comiterea faptei.

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Citeşte şi: Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de copii care traversau strada la semafor, în Berlin