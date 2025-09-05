31.2 C
Craiova
vineri, 5 septembrie, 2025
Un șofer a intrat cu mașina într-un grup de copii care traversau strada la semafor, în Berlin

De Daniela Moise
O mașină BMW condusă de un tânăr a lovit un grup de copii, cu vârste între 7 și 8 ani, care traversau strada la un semafor, joi la prânz, în cartierul Berlin-Wedding. Persoana care însoțea copii a fost rănită grav. Șoferul ar fi trecut pe culoarea roșie.

Conform primelor informații, mașina a intrat în grupul de copii în timp ce vira. Potrivit poliției, șoferul ar fi trecut pe roșu.

Șase dintre cei 15 copii au fost îngrijiți de paramedici, iar trei au suferit răni minore. Aceștia au fost duși la Spitalul Virchow din apropiere. Îngrijitorul care însoțea copii a suferit răni grave și a fost, de asemenea, dus la spital.

Șoferul nu a fost rănit. Fotografiile îl arată rezemându-se de mașină în timp ce este interogat de poliție. De asemenea, a fost examinat la fața locului, inclusiv i s-a verificat nivelul de oxigen din sânge. Farul din partea pasagerului mașinii sale era avariat.

Potrivit poliției, cauza accidentului este în prezent suspectată a fi conducerea neglijentă și imprudentă. A fost exclusă o acțiune intenționată.

Totuși, deoarece tânărul se comporta suspect, există suspiciunea că acesta conducea sub influența drogurilor. Prin urmare, i s-a prelevat o probă de sânge, iar șoferul a fost arestat temporar. Apoi, acesta s-a plâns brusc că nu se simte bine și a fost dus la spital sub pază.

