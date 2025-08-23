Patru tineri au murit și unul este în stare gravă după ce au căzut cu mașina într-o prăpastie din Munții Iezer

Patru tineri au murit şi al cincilea este în stare gravă după ce s-au răsturnat cu maşina de teren într-o râpă prăpastie din Munții Iezer. Victimele au fost găsite întâmplător de doi culegători de ciuperci.

Patru tineri – doi băieți și două fete – au murit și un al cincilea tânăr a fost grav rănit, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o vale abruptă.

Cei cinci, cu vârste între 20 și 23 de ani, petrecuseră noaptea cu cortul, în Munții Iezer Păpușa. Sâmbătă dimineață au pornit spre casă cu mașina de teren cu care urcaseră pe un traseu off-road.

La un moment dat, șoferul ar fi pierdut controlul, iar mașina s-a răsturnat pe un versant abrupt. S-au rostogolit la vale mai bine de 200 de metri pe terenul accidentat.

Tinerii ar fi mers să vadă răsăritul pe Vârful Iezer, iar accidentul s-ar fi produs în jurul orei 6 dimineața, în zona Colţii Caprei – Portăreasa,

Tinerii, găsiți din întâmplare de doi culegători de ciuperci, care au auzit strigătele singurului supraviețuitor

Alerta a fost dată abia la orele prânzului, când doi culegători de ciuperci au auzit strigătele de ajutor ale uneia dintre victime. Nu s-au putut apropia şi au coborât în sat să cheme ajutoare.

„Am fost solicitați să intervenim în comuna Albeștii de Muscel, zona montană Portăreasa, în cazul unui vehicul răsturnat, existând posibilitatea existenței unor victime multiple. De urgență, către locul indicat colegii noștri au început deplasarea cu mai multe echipaje, însă, din cauza terenului accidentat, nu s-a putut face accesul cu autospecialele, aceștia fiind preluați de vehicule de teren“, a informat ISU Argeș.

La fața locului au fost identificate cinci victime, dintre care patru decedate.

Un tânăr de 21 de ani, din Lerești, a fost gasit conștient și a fost transportat de urgență la o unitate medicală, cu ajutorului unui elicopter, pentru investigații de specialitate. Șoferul autoturismului, de 20 de ani din Brașov, un alt tânăr, de 21 de ani, din Stoenești, și alte 2 tinere de 20 si 23 de ani, din Câmpulung respectiv Lerești, au fost găsiți din păcate decedați

Poliţiştii au deschis o anchetă şi trebuie să stabilească cum s-a petrecut exact accidentul. Prima ipoteză ar fi legată de condiţiile meteorologice nefavorabile.

