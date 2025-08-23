22.3 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
Un adolescent și-a pierdut viața într-un accident provocat de un tânăr care nu avea permis

De Daniela Moise
Un adolescent și-a pierdut viața într-un accident provocat de un tânăr care nu avea permis auto
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, sâmbătă, într-un accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, care a fost și el grav rănit.

Conform IPJ Ialomiţa, accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază pe DJ 201, în localitatea Axintele. Autoturismul condus de tânărul de 19 ani, din comuna Axintele, a ieşit de pe şosea şi a intrat într-un gard, după ce şoferul a pierdut controlul direcţiei.

În urma impactului, pasagerul din autoturism, un băiat de 16 ani, a decedat, iar conducătorul auto a suferit răni grave.

Verificările efectuate la faţa locului au scos la iveală că tânărul de 19 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei.

