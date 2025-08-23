Un bărbat a murit după ce mașina cu care călătorea s-a răsturnat și a ajuns într-un canal de desecare

Polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați vineri noapte, la ora 04.40, de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt, că în extravilanul comunei Amărăștii de Sus, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui bărbat.

Polițiștii au stabilit că un bărbat, de 36 de ani, din județul Olt, în timp ce conducea un autoturism în extravilanul comunei Amărăștii de Sus, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile, într-un canal de desecare.

Un bărbat de 35 de ani, din județul Olt, pasager în autoturism a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Citește și: Polițiștii doljeni au reținut 15 permise și au dat 290 de amenzi