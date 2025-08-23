Polițiștii doljeni au reținut 15 permise și au dat 290 de amenzi

În ultimele 48 de ore, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au continuat acțiunile pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie.

În cadrul activităţilor desfăşurate, polițiștii au folosit aparatele radar, etilotest şi drugtest, pentru depistarea conducătorilor de biciclete, trotinete și autovehicule care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise

Astfel, polițiștii au aplicat peste 290 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 120.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 15 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, a fost oprit din a circula pe drumurile publice 9 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic, certificatele de înmatriculare ale acestora fiind retras până la remedierea problemelor constatate.

Cercetat pentru conducerea unui motociclu fără permis de conducere

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat un tânăr, de 25 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un moticiclu pe strada Traian Lalescu.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte motociclul condus.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Citește și: Bărbat băut și fără permis de conducere, depistat la volan