29 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljBărbat băut și fără permis de conducere, depistat la volan

Bărbat băut și fără permis de conducere, depistat la volan

De Daniela Moise
Bărbat băut și fără permis de conducere, depistat la volan
Bărbat băut și fără permis de conducere, depistat la volan

Polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au oprit un tânăr, de 28 de ani, din comuna Breasta, în timp ce conducea un autoturism pe strada Henri Coandă.

Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

Bărbatul fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Citește și: Vremea se răcește în toată țara

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA