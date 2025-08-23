Bărbat băut și fără permis de conducere, depistat la volan

Polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au oprit un tânăr, de 28 de ani, din comuna Breasta, în timp ce conducea un autoturism pe strada Henri Coandă.

Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

Bărbatul fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

