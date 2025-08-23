Vremea se răcește în toată țara

Vremea se va răci semnificativ în următoarele zile, anunță meteorologii. Temperaturile se vor încadra între 22 de grade în regiunile vestice, centrale și nordice, și 29-30 de grade în sudul și sud-estul României.

După episodul de vreme severă de vineri, când au fost în vigoare mai multe alerte meteo, cel puțin în următoarele 3-5 zile nu ne vom mai confrunta cu vijelii puternice.

„Au fost determinate de traversarea unui front atmosferic rece. Am avut cantități importante de apă în partea de nord a teritoriului, grindină în centru și est, vijelii puternice în sudul țării, acolo unde de altfel am avut o masă de aer cald anterior ce a determinat chiar caniculă și disconfort termic. Acest front atmosferic rece aduce după sine o masă de aer rece care deja s-a instalat ieri în partea de vest, nord și centru a teritoriului, astăzi și în celelalte regiuni”, au explicat meteorologii.

Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în nordul și centrul țării, iar cele mai ridicate vor fi în estul României și extremitatea sudică.

Mâine noapte va fi cel mai rece, mai ales în nord și în depresiunile din estul Transilvaniei. În zonele depresionare din estul Transilvaniei vor coborî până la limita de îngheț.

Săptămâna viitoare se va încălzi din nou, la început în vest, apoi și în sud. Posibile ploi se vor semnala sâmbătă în zona Munteniei, însă pe zone restrânse. Temperaturile vor ajunge până la maximum 35 de grade în vestul României.

