29 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljUn incendiu a afectat două autoturisme și tocăria a două apartamente dintr-un bloc din Calafat

Un incendiu a afectat două autoturisme și tocăria a două apartamente dintr-un bloc din Calafat

De Daniela Moise
Un incendiu a afectat două autoturisme și tocăria a două apartamente dintr-un bloc din Calafat
Un incendiu a afectat două autoturisme și tocăria a două apartamente dintr-un bloc din Calafat

Detașamentul de Pompieri Calafat a fost solicitat sâmbătă să intervină pe str. Traian din orașul Calafat pentru stingerea unui incendiu în parcarea unui bloc.

La sosirea echipajului de pompieri, incendiul se manifesta la două autoturisme. În urma acestuia, au ars două mașini, una în proporție de 90%, iar a doua în proporție de 20%.

Din cauza căldurii degajate de incendiu, a fost afectată tocăria pvc la două ferestre ale apartamentului de la parter și o fereastră a apartamentului de la etajul 1.

Cauza producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Citește și: Un bărbat și fiul lui de 13 ani s-au înecat, după ce furtuna i-a prins cu caiacul pe Lacul Snagov

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA