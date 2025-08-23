Un incendiu a afectat două autoturisme și tocăria a două apartamente dintr-un bloc din Calafat

Detașamentul de Pompieri Calafat a fost solicitat sâmbătă să intervină pe str. Traian din orașul Calafat pentru stingerea unui incendiu în parcarea unui bloc.

La sosirea echipajului de pompieri, incendiul se manifesta la două autoturisme. În urma acestuia, au ars două mașini, una în proporție de 90%, iar a doua în proporție de 20%.

Din cauza căldurii degajate de incendiu, a fost afectată tocăria pvc la două ferestre ale apartamentului de la parter și o fereastră a apartamentului de la etajul 1.

Cauza producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

