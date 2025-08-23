Un bărbat și fiul lui de 13 ani s-au înecat, după ce furtuna i-a prins cu caiacul pe Lacul Snagov

Un bărbat și fiul lui de 13 ani și-au pierdut viața, vineri seară, pe Lacul Snagov, după ce ambarcațiunea în care se aflau a fost surprinsă de furtuna violentă care a lovit Capitala și județul Ilfov.

Cei doi au venit, se pare, cu propria ambarcațiune, cu o oră înainte ca furtuna să înceapă, potrivit martorilor. Au fost văzuți ultima dată în jurul orei 18.00.

Scafandrii și pompierii i-au căutat de mai bine de șase ore.

Bărbatul a fost găsit de salvatori puțin după miezul nopții. După alte două ore de căutări pe întuneric a fost identificat și fiul său.

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost alertați în cursul nopții și au intervenit pentru căutarea victimelor.

„În urma căutărilor, au fost identificate și extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la fața locului. Am intervenit cu echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă (tractată de o autospecială de stingere), un punct de comandă mobil și 2 echipaje de prim ajutor”, se arată în comunicatul ISU București-Ilfov.

Furtuna de vineri seară a făcut victime în mai multe județe

Municipiul București și județul Ilfov au fost vineri seară sub atenționare now casting de cod portocaliu de furtuni violente. Și alte zone din țară au fost sub atenționare meteo de vreme severă.

În Capitală, zeci de copaci au căzut din cauza vântului puternic și o persoană a fost transportată la spital după ce un pom a căzut peste ea, pe un trotuar din Sectorul 4.



În judeţul Argeş, trei persoane au fost lovite de un acoperiş smuls, conform News.ro. Una dintre ele a murit, două fiind transportate la spital.

Şi în Prahova, o persoană a ajuns la spital după ce un acooperiş a căzut pe ea. Vijelia a afectat şi traficul feroviar.

