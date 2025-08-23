Trei femei, rănite într-un accident în care au fost implicate patru mașini, dintre care trei staționau la semafor

Trei femei au fost rănite şi patru maşini au fost avariate într-un accident în lanţ provocat vineri, la Şag, lângă Timişoara, de o şoferiţă.

În jurul orei 15.10, o femeie de 66 de ani, care conducea un autovehicul dinspre localitatea Jebel înspre municipiul Timişoara, în localitatea Şag a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu două autoturisme care staţionau regulamentar la semafor, conduse de o femeie în vârstă de 68 de ani şi de un bărbat de 41 de ani, unul dintre autoturisme ricoşând într-un alt autoturism care, de asemenea, staţiona la semafor.

O femeie de 66 de ani, una de 68 de ani, conducător auto în primul autovehicul care staţiona la semafor, şi o femeie de 47 de ani pasageră în acelaşi autovehicul au fost răniți.

Toţi conducătorii auto implicaţi în accident au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

