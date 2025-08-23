Mehedinți: Tânăr prins la volan cu permisul de conducere suspendat

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Strehaia au oprit vineri, ora 07.00, pentru control, un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Corcova, care se deplasa pe raza localității Broșteni.

Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că tânărul avea exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, suspendată.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

