Copii accidentați pe o trecere de pietoni

Doi copii de 7 și 11 ani au fost accidentați, vineri seară, în timp ce traversau pe Calea Sighișoarei din municipiul Târgu Mureș, la o trecere de pietoni, de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani.

Copiii traversau regulamentar, alături de alți aproximativ 15 minori, pe trecerea de pietoni. O mașină de pe prima bandă oprise pentru a le acorda prioritate, însă din spate, pe banda a doua, un șofer de 56 de ani nu i-a observat și a intrat direct în grup.

Doi dintre copii au fost loviți și proiectați aproape 10 metri în fața autoturismului. Unul dintre copii, cel mai grav rănit, a suferit o fractură de claviculă, dar medicii au anunțat că starea lui este stabilă. Celălalt minor, care a fost atins de colțul mașinii, are răni ușoare.

Copiii au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.Acesta a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

