Olt: Un bărbat și o femeie din Bârza, căutați de familie

Poliţiştii din Olt caută un bărbat de 34 de ani și o femeie de 31 de ani, care au plecat voluntar din comuna Bârza și nu au mai revenit.

La data de 22 august a.c., în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au fost sesizați de către o femeie, din municipiul București, cu privire la faptul că fratele său, DOBRE VALENTIN, în vârstă de 34 de ani, și concubina acestuia, STANCU MELANIA LAVINIA, în vârstă de 31 de ani, au plecat voluntar, în ziua de 21 august a.c., de la domiciliul acestora din comuna Bârza, și nu au mai revenit.

Semnalmente DOBRE VALENTIN: înălţime 1,68 metri, greutate 60 kg, ochi căprui, păr șaten, tuns scurt, barbă medie de culoare neagră.

La momentul dispariţiei era îmbrăcat cu pantaloni scurți crem, tricou cu dungi orizontale alb cu crem, iar în picioare purta încălțăminte sport de culoare închisă.

Semnalmente STANCU MELANIA LAVINIA: înălţime 1,58 metri, greutate 55 kg, ochi căprui, păr șaten, lung și ondulat, fără semne particulare.

La momentul dispariţiei era îmbrăcată cu pantaloni scurți albaștri, tricou roz, iar în picioare purta sandale maro.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea celor doi sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112 .

