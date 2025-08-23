29 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
Pieton rănit de un copac rupt de furtună, în București

De Daniela Moise
Un pieton a fost rănit de un copac prăbușit pe trotuar, în Sectorul 4, în timpul furtunii care a afectat vineri seară Bucureștiul timp de aproape o oră. Mai mulți copaci s-au prăbușit pe autoturisme și pe liniile de tramvai.

„Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă”, a precizat DSU, pe pagina sa de Facebook.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov a informat, la rândul său, că la sosirea primelor echipaje de pompieri persoana era în stare de inconștiență. Echipajele au procedat la extragerea persoanei de sub copac și a fost transportată ulterior la spital, conștientă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov a transmis vineri seară un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo – cod portocaliu de vijelie.

„Avertizare meteo – cod portocaliu – vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torențiale ce vor acumula 10 – 15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: între 19:20 și 20:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție“, se preciza în avertizarea RO-ALERT.

Mai mulți copaci s-au prăbușit pe autoturisme și pe liniile de tramvai

Capitala a fost sub cod portocaliu de vijelie puternică 40 de minute, timp în care zeci de copaci au căzut peste mașini și pe șosele. 

„Circulam pe Calea Floreasca când deodată ne-am trezit cu un copac cu diametrul de 80 de centimetri direct pe mașină. În mașină eram cu soția și doi copii. Copiii i-am scos în ultima instanță pe ușa din stânga, că cele din dreapta sunt foarte avariate și am avut și ajutor de la niste cetățeni care au trecut pe aici”, a povestit șoferul. 

ISU București-Ilfov a anunțat că intervine în mai multe locații: 

Strada Oboga – copac căzut
Strada Teiuș – copac căzut pe autoturism
Aleea Mladinovici Dragoș- 2 copaci căzuți pe autoturism
Strada Straja – copac căzut
Intrarea Făgețelu – copac căzut pe autoturism
Calea Rahovei – copac căzut pe autoturism
Aleea Iosif Hodoș – copac căzut pe autoturism
Aleea Niculițel – copac căzut pe carosabil
Calea Dudești –  copac căzut pe linia de tramvai
Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprins
Calea Floreasca – copac căzut pe mașină
Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse
Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil
Strada Istriei – copac căzut
Strada Mureșanu Andrei – copac căzut
Strada Samoilă Dumitru – copac căzut
Strada Crinul de Pădure – copac căzut
Șoseaua Ștefan cel Mare – copac căzut pe autoturism 
Strada Negustori – copac căzut

