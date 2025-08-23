Mehedinți: Autospecială a Jandarmeriei, implicată într-un accident în Drobeta Turnu Severin

Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată vineri, la ora 21.37, prin SNUAU 112, despre producerea unui eveniment rutier, la intersecția străzii Topolniței cu bulevardul Tudor Vladimirescu.

Un bărbat de 39 de ani, angajat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, aflat în misiune, ar fi condus autospeciala de serviciu pe strada Topolniței, din municipiul Drobeta Turnu Severin, iar la intersecția cu bulevardul Tudor Vladimirescu ar fi pătruns în intersecție, unde ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani, din Drobeta Turnu Severin.

Din accident au rezultat avarii la ambele autovehicule.

Totodată, pasagerei de 47 de ani, de pe locul stânga față al autoturismului condus de șoferul de 48 de ani, i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, însă nu a dorit să fie transportată la spital pentru investigații de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu privire la consumul de alcool, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Citește și: Copil din Craiova, dat dispărut