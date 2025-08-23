29 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalMehedinţiMehedinți: Autospecială a Jandarmeriei, implicată într-un accident în Drobeta Turnu Severin

Mehedinți: Autospecială a Jandarmeriei, implicată într-un accident în Drobeta Turnu Severin

De Daniela Moise
Mehedinți: Autospecială a Jandarmeriei, implicată într-un accident în Drobeta Turnu Severin
Mehedinți: Autospecială a Jandarmeriei, implicată într-un accident în Drobeta Turnu Severin

Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată vineri, la ora 21.37, prin SNUAU 112, despre producerea unui eveniment rutier, la intersecția străzii Topolniței cu bulevardul Tudor Vladimirescu.

Un bărbat de 39 de ani, angajat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, aflat în misiune, ar fi condus autospeciala de serviciu pe strada Topolniței, din municipiul Drobeta Turnu Severin, iar la intersecția cu bulevardul Tudor Vladimirescu ar fi pătruns în intersecție, unde ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 48 de ani, din Drobeta Turnu Severin.

Din accident au rezultat avarii la ambele autovehicule.

Totodată, pasagerei de 47 de ani, de pe locul stânga față al autoturismului condus de șoferul de 48 de ani, i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, însă nu a dorit să fie transportată la spital pentru investigații de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu privire la consumul de alcool, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Citește și: Copil din Craiova, dat dispărut

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA