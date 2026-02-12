Bancul Zilei

La o şcoală din SUA, învăţătoarea le cere elevilor să povestească un film ce tratează o temă de dragoste.
- Dintre un bărbat şi-un bărbat? întreabă un elev.
- Nuuu!, răspunde grăbită învăţătoarea.
- Dintre o femeie şi-o femeie?, întreabă o elevă.
- Nuuu!, răspunde îngrijorată învăţătoarea.
- Dar atunci între cine?, întreabă nedumeriţi elevii.
- Între un bărbat şi-o femeie, răspunde învăţătoarea.
- Aaa, am înţeles!, zise un elev mai dezgheţat. Dumneavoastră vreţi să tratăm subiectul unui film istoric.
- Cum îi merge noului tău frăţior, Popescu? întreabă învăţătoarea.
- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are de gând să-l vândă.
- Cum aşa?
- Păi în fiecare zi îl cântăreşte.