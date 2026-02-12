Bancul Zilei

0.1 C
La o şcoală din SUA, învăţătoarea le cere elevilor să povestească un film ce tratează o temă de dragoste.

  • Dintre un bărbat şi-un bărbat? întreabă un elev.
  • Nuuu!, răspunde grăbită învăţătoarea.
  • Dintre o femeie şi-o femeie?, întreabă o elevă.
  • Nuuu!, răspunde îngrijorată învăţătoarea.
  • Dar atunci între cine?, întreabă nedumeriţi elevii.
  • Între un bărbat şi-o femeie, răspunde învăţătoarea.
  • Aaa, am înţeles!, zise un elev mai dezgheţat. Dumneavoastră vreţi să tratăm subiectul unui film istoric.
  • Cum îi merge noului tău frăţior, Popescu? întreabă învăţătoarea.
  • Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are de gând să-l vândă.
  • Cum aşa?
  • Păi în fiecare zi îl cântăreşte.

