Bancul Zilei

La o şcoală din SUA, învăţătoarea le cere elevilor să povestească un film ce tratează o temă de dragoste.

Dintre un bărbat şi-un bărbat? întreabă un elev.

Nuuu!, răspunde grăbită învăţătoarea.

Dintre o femeie şi-o femeie?, întreabă o elevă.

Nuuu!, răspunde îngrijorată învăţătoarea.

Dar atunci între cine?, întreabă nedumeriţi elevii.

Între un bărbat şi-o femeie, răspunde învăţătoarea.

Aaa, am înţeles!, zise un elev mai dezgheţat. Dumneavoastră vreţi să tratăm subiectul unui film istoric.