Bancul Zilei

La un BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit şi iese radios:

– Cum a fost? îl intreabă ceilalţi.

– E… ca între profesori…

– Adică…?

– Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam… Intră al doilea şi la ieşire aceeaşi întrebare:

– Cum a fost?

– Ca de la profesori la elev… ei între-bau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei… Intră al treilea… şi la ieşire:

– Cum a fost?

– E… cum să fie… ca între popi…

– Cum aşa?

– Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, îşi făceau ei cruce…

La aniversarea a 20 de ani de la casatorie, dupa ce Ion si Maria au sarbatorit, Ion iese pe balcon si ince-pe sa fumeze tigara dupa tigara:

– Ce-ai patit Ioane?

– Mai stii acum 20 de ani cand ne-a prins taica-tu in masina?

– Da!

– Mai stii ca mi-a zis ca daca nu te iau de nevasta fac 20 de ani la inchisoare?

– Da!

– Maine ieseam, ma!

Se duc Trump, Putin și Iliescu la Dumnezeu.

Trump ii adresează primul o întrebare lui Dumnezeu:– Doamne, când va fi ordine la mine-n țară?– Peste 50 de ani!– Of, of, of, nici copiii mei n-or să ajungă până atunci.

Următorul e Putin.– Doamne, dar la mine-n țară când va fi ordine?– Peste 100 ani!Ei, nici nepoții mei n-or să ajungă până atunci.

Vine și rândul lui Iliescu.– Doamne, dar la mine-n țară când va fi ordine?Dumnezeu începe a plânge și zice:– Mă tem că nici eu n-o să ajung până atunci…