Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate, incendiată. Prejudiciu de 100.000 de euro

O casă care îi aparține lui Mircea Dinescu, aflată în comuna doljeană Cetate, a fost incendiată. Focul ar fi fost pus în noaptea de 1 spre 2 aprilie, însă Dinescu a sesizat poliția abia vineri, 17 aprilie.

Dinescu spune că prejudiciul este de 100.000 de euro

Casa care a fost incendiată era construită în extravilanul comunei Cetate și era o casă din lemn, cu etaj. Imediat după ce au fost sesizați, polițiștii au început cercetările. „Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Cetate au fost sesizați, la data de 17 aprilie, de către un bărbat din comună cu privire la un incendiu provocat intenționat. Potrivit plângerii depuse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, incidentul ar fi avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie.

Conform celor reclamate, persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn amplasată pe un teren extravilan din comuna Cetate. În urma incendiului, proprietarul ar fi suferit un prejudiciu estimat la 100.000 de euro.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere și continuă cercetările pentru identificarea autorilor. La finalizarea investigațiilor, urmează să fie dispuse măsurile legale prin unitatea de parchet competentă”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Așa arată casa după ce a ars din temelii

Citește și: Decizie majoră, luni, în PSD. Grindeanu: „În situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”







