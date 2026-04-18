Decizie majoră, luni, în PSD. Grindeanu: „În situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”

PSD decide luni, în interiorul partidului, dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Sorin Grindeanu a declarat că PSD va decide luni, prin vot intern, ce direcție politică urmează. El a declarat că situația actuală din Guvern nu mai poate continua și că partidul trebuie să ia o decizie rațională, scrie Mediafax.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timișoara, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul său se află într-un moment decisiv. De asemenea, că va stabili luni, 20 aprilie, direcția pe care o va urma în viitorul guvern al României.

Liderul social-democrat a explicat că procesul de consultare internă este unul necesar și a spus că decizia finală va fi luată după discuții extinse în partid.

„A fost un demers necesar, și este în continuare un demers necesar, această consultare pe care o facem. Ea se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Județene și Consiliului Politic Național, și unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: „Lucrurile nu mai pot continua”

El a declarat că în cadrul acestor consultări de săptămâna viitoare au fost analizate mai multe probleme. Ele sunt legate atât de funcționarea guvernării, cât și de politicile publice și administrația locală.

„Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbaterea internă și de aici, și din celelalte întâlniri. Sunt lucruri care țin de administrație publică locală. Sunt lucruri care țin de bună funcționare în cadrul Guvernului. Sunt lucruri care țin de politici publice. Sunt lucruri care ne-au fost aduse în atenție tocmai pentru a încerca să le rezolvăm”, a explicat liderul PSD.

Totodată, Sorin Grindeanu a transmis că actuala situație politică nu mai poate continua în forma actuală. Acesta a sugerat o posibilă schimbare majoră de direcție. „Dar vă spun că, în acest moment, e cât se poate de clar că există o direcție pe care PSD va merge. E evident că, în situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a afirmat acesta.

Președintele PSD a precizat că toate scenariile au fost prezentate în detaliu membrilor partidului, astfel încât votul intern al partidului să fie unul corect.

