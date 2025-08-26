Etapă cu de toate pentru Universitatea Craiova la Liga de Tineret și Liga Elitelor

După un început de sezon în forță, cu rezultate bune și foarte bune, Academia Universității Craiova a bifat și un weekend mai puțin reușit la Liga de Tineret și Liga Elitelor.

„Leii“ au împărțit victoriile cu „lupii“ la juniorii mari

La Liga de Tineret, în etapa 4, Universitatea Craiova a cedat la limită, scor 0-1, în deplasare, în fața formației Petrolul Ploiești.

Antrenorul Dragoș Bon a început partida de pe stadionul „Chimia“ din Brazi cu următorul unsprezece: Alexandru Glodean – Nikolas Tulitu, Alberto Mițaru, Robert Ristoiu, Mihai Ninaci, Roberto Gîrgel, Ștefan Vrâncuți, Luca Văduva, Andrei Popescu, Ianys Man, Alberto Tică.

Pe parcurs au mai intrat: Bogdan Bușe, Dragoș Găină, Ștefănel Sandu, Rareș Ecobici.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova LT ocupă locul 9, cu 4 puncte.

În etapa viitoare, gruparea din Bănie va juca împotriva echipei similare a clubului Daco-Getica București. Partida este programată duminică, 31 august, de la ora 12.00, pe stadionul „Aripile“.

La Liga Elitelor U17, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în fața Petrolului Ploiești, răzbunând-o astfel pe sora mai mare. Marcatorii Științei U17 au fost David Loghin (’12) și Fabio Mihalache (’17).

Antrenorul Daniel Mogoșanu a început meciul cu următorul unsprezece: Ștefan Drugă – Fabian Gegiu, Ianis Luncașu, Marius Zorzoliu, Denis Crăciun, Fabio Mihalache, Darius Cîrstina, Alexandru Iovan, David Loghin, Alexandru Ciocăneală, Patrick Năstase. A mai apelat la Antonio Avram și Marius Ionescu.

Universitatea Craiova U17 ocupă locul 4, cu 9 puncte. În runda viitoare va juca împotriva echipei similare a clubului Daco Getica imediat după partida celor mari.

Doar un punct obținut contra Rapidului

La Liga Elitelor U16, Universitatea Craiova a pierdut categoric, scor 0-2, la Caracal, în fața formației Rapid București.

Bogdan Vrăjitoarea a mizat pe: Alberto Moscatelli – Mario Stănculeasa, Gabriel Lupu, Mihai Vlăiculescu, Albert Șchiopu, Franco Duță, Paul Plopeanu, Alexandru Cojocaru, Mario Mișan, Mario Dolea, Alexandru Patronic. Au mai intrat: Antonio Crișan, Davi Robu.

Nici la Liga Elitelor U15 nu a fost prea bine, Universitatea Craiova și Rapid București încheind disputa de duminică, de la Caracal, cu un scor „alb“, 0-0.

Universitatea Craiova U15: Luca Păun – Eric Crisbășeanu, Maximilian Anghel, Raul Buzdun, Alexandru Pâncu, Mario Velcovici, Mihnea Neacșu, Darius Ciucardel, Alexandru Petrescu, Mario Duță, David Chirițescu.

Ștefan Florescu i-a mai introdus în teren pe Ianis Neacșu, Vladimir Miclău, Andreas Gonzales și Robert Nicolaescu.

Dublă victorie cu CSS Drobeta



Victorii pe linie s-au înregistrat la Liga Elitelor U14 și U13, Universitatea Craiova impunându-se cu 5-1, respectiv 7-0.

Liga Elitelor U14 au marcat Ianis Moldoveanu, Alexandru Orfanu, Matteo Birovescu (2 goluri) și Luca Sîrmon.

Antrenorul Alin Staicu a mizat pe: Rareș Staicu – Eric Pîrvănescu, Luca Sîrmon, Andrei Gîltan, Andrei Cîrciumaru, Nicholas Anghel, Andrei Toma, Luca Stancu, Alexandru Orfanu, Radu Vlăduțescu, Ianis Moldoveanu.

A mai apelat la Mathias Apostol, Rareș Gheorghe, Matias Lincă, Eduard Țiu, Matteo Bîrovescu, Petru Gheorghiță și Victor Boldici-Șpak.

În jocul de la Liga Elitelor U13, golurile Științei au fost semnate de Stancu (2), Ilie (2), Drăgan, Iuga și Vîrlan.

De menționat faptul că la acest nivel se joacă patru reprize a câte 30 de minute de fiecare.

Prima echipă, repriza 1 și 3: Stoicescu – Zamfir, Turcu, Pîrvulete, Drăgan, Bociog, Ilie, Nicolae, Stancu.

A doua echipă, repriza 2 și 4: Vișan – Cergă, Mitriță, Juja, Burcă, Mihai, Dinu, Iuga, Vîrlan. A mai întrat Cruceriu (portar).

Antrenor: Florinel Luță.

