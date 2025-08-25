CSU Craiova, pe podium la Campionatele Naționale de Orientare și la Atletism



În perioada 21–24 august, zonele pitorești din Talea, Comarnic și Breaza (județul Prahova) au găzduit Campionatele Naționale de Orientare – probele de medie distanță, lungă distanță, ștafetă și sprint – alături de prestigioasa competiție internațională „Carpathian Orienteering Trophy“. La start s-au aliniat 305 sportivi din 18 țări, confirmând nivelul ridicat și atractivitatea acestor întreceri.

Craiovenii au fost la putere



Reprezentanții Clubului Sportiv Universitatea Craiova au obținut performanțe notabile, reușind să urce de mai multe ori pe podium. În total, au adunat 3 medalii de aur și 3 de argint și au confirmat astfel tradiția și valoarea școlii craiovene de orientare.

Andra Anghel, lider incontestabil la senioare, a câștigat detașat probele de medie distanță și lungă distanță, adăugând și un argint la sprint, unde a pierdut la luptă strânsă.

La tineret, Alexia Tudorache a cucerit aurul la lungă distanță și argintul la medie distanță, dovedind o ascensiune constantă.

În proba de ștafetă senioare, echipa formată din Alexia Tudorache, Victoria Nosenco și Andra Anghel a obținut medalia de argint, într-o confruntare strânsă cu formația de la ElectroSistem Baia Mare

O altă medalie de argint a fost adusă de Lucas Tamaș, care a terminat pe locul al doilea la tineret – medie distanță.

Performanțe notabile și la atletism

În paralel, Constantin Deaconescu, junior al secției de orientare a clubului, a impresionat și pe pista de atletism. Sâmbătă, la Campionatele Naționale de seniori – aer liber, desfășurate la Craiova, a cucerit medalia de bronz în proba de 1500 m, oprind cronometrul la 3:52,76, cel mai bun timp al sezonului (SB).

„Faptul că un sportiv junior a reușit să urce pe podium într-o competiție rezervată seniorilor subliniază nivelul său excepțional de pregătire și potențialul pentru performanțe de top“, a precizat antrenorul Emilian Minoiu.

Duminică dimineața, Constantin Deaconescu a revenit în competițiile de orientare, alergând la Breaza în proba de sprint, unde a ocupat locul 5.

„Rezultatul său subliniază realitatea specifică a acestui sport: viteza pură nu este suficientă pentru succes. Este nevoie și de experiență în orientare pe terenuri variate“, a mai spus antrenorul secției de orientare de la CS Universitatea Craiova.

Cu un palmares impresionant în 2025, care include 16 medalii cucerite la Campionatele Balcanice, Cupa României și Campionatele Naționale de atletism, Constantin Deaconescu își consolidează statutul de reper al generației sale.

