Mirel Rădoi, mulţumit de victoria cu Petrolul, dar supărat pe fani

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, s-a declarat mulţumit de finalitatea partidei cu Petrolul Ploieşti. A admis că nu a fost uşor de desfăcut apărarea prahovenilor, dar ştia potenţialul elevilor săi şi le-a cerut răbdare. Aceştia s-au conformat şi au izbutit victoria.

Mirel Rădoi s-a declarat însă nemulţumit de reacţia unor suporteri din Bănie, nemulţumiţi de faptul că la pauză tabela a indicat 0-0. El a făcut un apel la public în perspectiva meciului cu Basaksehir, de joi, din Conference League, subliniind ideea unei susţineri necondiţionate. Vrea ca fanii să devină „un scut“ în meciul cu turcii, pentru că numai aşa se poate obţine calificarea în Conference League. VEZI VIDEO!

De partea cealaltă, Liviu Ciobotariu, antrenorul formaţiei Petrolul Ploieşti, nu este mulţumit deloc de jocul prestat de „lupi“ în Bănie. El speră ca la viitoarea întrerupere de campionat să regleze anumite deficienţe. VEZI VIDEO!

