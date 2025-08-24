Jucătorii Ştiinţei, bucuroşi după succesul cu Petrolul

19.4 C
De Alexandru VIRTOSU

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în faţa Petrolului Ploieşti, se simte din ce în ce mai confortabil în fotoliul de lider şi aşteaptă încrezătoare returul cu Basaksehir din Conference League. Asta a reieşit din declaraţiile lui Vasile Mogoş, Alex Creţu şi Anzor Mekvabishvili de la finalul confruntării cu „lupii galbeni“. Aceştia au recunoscut că nu a fost o partidă facilă cu Petrolul, dar se bucură că au trecut şi peste acest hop şi că astfel abordează meciul cu turcii cu un moral excelent.

Din tabăra prahovenilor a vorbit Alex Mateiu, fostul închizător al Ştiinţei. Acesta a admis că Universitatea Craiova a fost mai bună, îi ţine pumnii în Conference League şi speră ca Petrolul să obţină la rându-i rezultate bune în campionat. VEZI VIDEO!

Citeşte şi: „U“ Craiova – Petrolul 2-0 | Numărătoarea continuă, „leii” privesc de la înălțime

