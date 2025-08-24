Universitatea Craiova s-a impus clar, scor 2-0, în partida susţinută duminică seară, pe stadionul „Ion Oblemenco“ (16.263 spectatori / 167 oaspeți) în faţa formaţiei Petrolul Ploieşti. În urma acestui succes, Ştiinţa continuă să fie lider în Superligă, după 7 etape.

Alb-albaștrii au deblocat tabela în repriza secundă. A fost o pătrundere a lui Florin Ștefan pe stânga, cu o pasă în centrul careului, iar de acolo Alex Crețu a reluat fără speranțe în poarta prahovenilor (’76, 1-0).

Știința și-a majorat avantajul prin Ștefan Baiaram, care a înscris cu un șut plasat din fața porții (’80, 2-0).

„U“ Craiova: Lung jr. – Rădulescu (’68, Barbu), Mogoş, Stevanovic, Ştefan – Creţu, Mekvabishvili, Cicâldău (’60, Mora) – Houri (’82, Screciu), Nsimba (’68, Al Hamlawi), Băsceanu (’60, Baiaram). Antrenor: Mirel Rădoi.

Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry (’79, Doukansy), Mateiu (’79, Chică-roșă), D. Paraschiv (’46, Boțogan) – V. Gheorghe (’46, Hanca), Doumitsios (’63, Baiano), Grozav. Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Cartonaşe galbene: Jyry ’28, Bălbărău ’64.

Au arbitrat: Florin Andrei – Alexandru Vodă, Ioan Corb; Iuliana Demetrescu.

VAR: Cătălin Popa, Florin Mazilu.

Observatori: Adrian Comănescu (CCA), Marian Bucurescu (LPF).

Încă o săptămână de „foc“

Universitatea Craiova schimbă frontul în partida viitoare, urmând să joace meciul retur din play-off-ul Conference League. Disputa cu formaţia turcă Basaksehir este programată joi, de la ora 20.30, în „Vulcanul“ din Bănie. Reamintim că în prima dispută Ştiinţa s-a impus cu 2-1, graţie golurilor marcate de Alex Cicâldău şi Carlos Mora.

În campionatul intern, în etapa a 8-a, Universitatea Craiova se va deplasa în Moldova. Alb-albaştrii vor da piept cu FC Botoşani, într-un meci programat duminică, 31 august, de la ora 18.30.

Citeşte şi: Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 7