Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 7

De Alexandru VIRTOSU

Vineri, 22 august: UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1, Metaloglobus – Rapid 1-2.
Sâmbătă, 23 august – ora 18.45: FC Botoșani – Csikszereda, ora 21.30: U Cluj – Dinamo.
Duminică, 24 august – ora 16.15: Oțelul Galați – CFR Cluj, ora 18.30: „U“ Craiova – Petrolul Ploiești, ora 21.30: FCSB – FC Argeș.
Luni, 25 august – ora 19.00: Hermannstadt – Farul Constanța.

Clasament: 1. „U“ Craiova 16 puncte (golaveraj 14-8), 2. Rapid 15 (12-6), 3. UTA 13 (11-8), 4. Slobozia 11 (11-9), 5. Farul 10 (9-8), 6. Botoșani 9 (12-7), 7. U Cluj 9 (10-7), 8. Dinamo 9 (9-8), 9. Argeș 9 (9-9), 10. Petrolul 6 (6-5), 11. Oțelul 6 (5-7), 12. FCSB 5 (8-10), 13. CFR Cluj 5 (8-10), 14. Hermannstadt 4 (6-8), 15. Metaloglobus 1 (6-16), 16. Csikszereda 1 (5-15).

