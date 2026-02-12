SperanțaNuMoareDeCancer: Testare genetică gratuită pentru copiii cu cancer în România

Într-o lume în care fiecare clipă contează, programul #SperanțaNuMoareDeCancer continuă să aducă lumină în viața copiilor diagnosticați cu cancer. Dezvoltat și susținut integral din fonduri proprii de MedLife, acest proiect oferă testare genetică gratuită, personalizând tratamentele oncologice și crescând șansele de succes terapeutic pentru micii pacienți.

Doar în 2025, 195 de copii noi au beneficiat de testare genetică prin program, evidențiind necesitatea continuării acestei inițiative la nivel național. Majoritatea pacienților provin din București, Cluj, Timiș și Iași, însă programul are acoperire națională, iar înscrierea se poate face ușor prin părinți sau medicul curant.

De la lansare și până în prezent, 722 de copii diagnosticați cu diverse forme de cancer au beneficiat de testare genetică gratuită, ceea ce le oferă o perspectivă clară asupra tratamentului potrivit. 🔬

Diagnostice și terapii personalizate

Analiza genetică detaliată permite medicilor să aleagă terapii țintite, optimizând strategiile de tratament pentru fiecare copil. Cele mai frecvente afecțiuni oncologice înregistrate rămân:

Cancere hematologice: leucemie, limfom,

Tumori solide: gliom, meduloblastom, sarcoame.

Prin această abordare inovatoare, copiii primesc tratamente adaptate genetic, ceea ce crește șansele de succes și reduce efectele adverse. Programul #SperanțaNuMoareDeCancer reafirmă angajamentul MedLife de a susține inovația în oncologie pediatrică și de a alinia standardele din România la cele internaționale.

Suport emoțional și implicarea campionilor

Programul nu înseamnă doar diagnostic și tratament: este sprijin real pentru copii și familiile lor. Începând cu David Popovici, multiplul campion european și mondial la natație, care și-a donat una dintre medalii, la inițiativă s-au alăturat și alți campioni mondiali: Maria Olaru, Beatrice Câșlaru, Lăcrămioara Perijoc și Cătălina Ponor, fiecare susținând mesajul că #SperanțaNuMoareDeCancer.

„Pentru noi, acest program înseamnă mai mult decât un demers medical – este o șansă în plus la viață. Datele din 2025 confirmă nevoia constantă de astfel de inițiative, iar faptul că am reușit să sprijinim peste 700 de copii arată amploarea problemei și responsabilitatea noastră ca organizație. MedLife își asumă rolul de partener activ al sistemului medical și al societății, oferind acces la diagnostic avansat și tratamente personalizate”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Director Comunicare MedLife. 💬

Cum se înscrie un copil în program

Programul vizează pacienții cu vârste între 0 și 18 ani, diagnosticați cu cancer în ultimele patru luni. Înscrierea se face prin completarea formularului și încărcarea dosarului medical pe pagina oficială: www.medlife.ro/speranta-nu-moare-de-cancer.

După înscriere:

Analiza dosarului se realizează în 10 zile lucrătoare de o echipă medicală dedicată. Pacienții care îndeplinesc criteriile sunt contactați pentru pașii următori. Probele pentru testarea genetică sunt preluate din țesut (tumori solide) sau măduvă osoasă (leucemie). Rezultatele sunt disponibile în 2-3 săptămâni, iar medicul oncolog alege terapia cea mai potrivită pentru copil.

Toate testele sunt gratuite pentru pacienții eligibili, iar programul oferă o șansă reală de tratament personalizat, fără costuri pentru familii.

O șansă reală la viață pentru fiecare copil

#SperanțaNuMoareDeCancer este mai mult decât un program medical: este un angajament național pentru copii, un parteneriat între medici, familii și societate, și o speranță concretă pentru viitor.

Fiecare copil înscris în program primește atestarea genetică necesară pentru tratamente țintite, iar MedLife demonstrează că, atunci când inovația și empatia se întâlnesc, speranța nu doar că supraviețuiește, ci crește și se înmulțește.

