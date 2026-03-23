Beneficiile și riscurile consumului de miere. Cât de des e bine să o consumi

Mierea este consumată în întreaga lume pentru gustul său dulce și pentru proprietățile sale nutritive. Specialiștii spun însă că, deși are beneficii pentru sănătate, consumul trebuie făcut cu moderație.

Mierea este unul dintre cele mai vechi și apreciate alimente naturale, folosit de mii de ani atât ca îndulcitor, cât și ca remediu tradițional pentru diverse afecțiuni. Obținută de albine din nectarul florilor, mierea este rezultatul unui proces natural prin care nectarul este transformat, apoi depozitat în faguri și folosit de albine ca sursă principală de hrană, potrivit Medical News Today.

Potrivit datelor din baza de nutrienți a United States Department of Agriculture, o lingură de miere (aproximativ 21 de grame) conține în jur de 64 de calorii și aproximativ 17 grame de carbohidrați, majoritatea sub formă de zaharuri naturale.

Mierea nu conține grăsimi și proteine și are doar cantități foarte mici de vitamine și minerale. Cu toate acestea, ea este apreciată pentru compușii săi bioactivi, printre care antioxidanții și substanțele cu efect antimicrobian.

Specialiștii spun că, atunci când este folosită în locul zahărului, mierea poate determina o creștere mai lentă a glicemiei, ceea ce poate ajuta la controlul senzației de foame.

Pe piață există două tipuri principale de miere: crudă și pasteurizată.

Mierea crudă este extrasă direct din stup și îmbuteliată fără procesare termică, ceea ce înseamnă că poate conține urme naturale de polen, ceară sau drojdii. Unele persoane cred că mierea crudă produsă local poate contribui la reducerea simptomelor alergiilor sezoniere, deoarece organismul este expus treptat la polenul din zonă.

În schimb, mierea pasteurizată este încălzită și filtrată pentru a elimina impuritățile, ceea ce îi oferă un aspect mai clar și o textură uniformă.

Efectele mierii asupra sănătății

Numeroase cercetări au analizat efectele mierii asupra sănătății. Deși nu este un medicament, ea poate avea câteva beneficii importante.

World Health Organization și American Academy of Pediatrics recomandă mierea ca remediu natural pentru calmarea tusei.

Un studiu realizat în 2007 de cercetători de la Penn State College of Medicine a arătat că mierea a redus tusea nocturnă la copiii cu infecții respiratorii și a îmbunătățit calitatea somnului mai eficient decât unele siropuri pentru tuse sau decât lipsa tratamentului.

Ar putea reduce arsurile la stomac

Cercetări publicate în BMJ sugerează că mierea ar putea ajuta la calmarea arsurilor gastrice. Specialiștii cred că textura sa vâscoasă poate forma un strat protector la nivelul esofagului și poate împiedica acidul gastric să urce.

Are efect antibacterian

Mierea conține o proteină numită defensin-1, care poate distruge anumite bacterii. Din acest motiv, mierea crudă este uneori folosită și extern, pentru îngrijirea rănilor minore. Totuși, medicii atrag atenția că nu trebuie folosită în locul tratamentelor recomandate de specialiști.

Mierea, o alternativă naturală la zahăr

Mierea poate fi folosită în multe preparate, fiind o alternativă naturală la zahăr. De exemplu, poate fi adăugată în: ceai sau cafeaiaurt, cereale sau terci de ovăzdressinguri pentru salatemarinade pentru carneclătite sau toast

Nutriționiștii spun că, atunci când înlocuiești zahărul cu miere în rețete, este bine să folosești aproximativ trei sferturi de cană de miere pentru fiecare cană de zahăr și să reduci puțin cantitatea de lichid din preparat.

Este sănătos să consumăm miere zilnic?

Deși are proprietăți benefice, mierea rămâne totuși o formă de zahăr. Din acest motiv, experții recomandă consumul moderat.

Potrivit American Heart Association, cantitatea zilnică de zaharuri adăugate nu ar trebui să depășească aproximativ 100 de calorii pentru femei și 150 de calorii pentru bărbați. În cazul mierii, acest lucru înseamnă aproximativ două linguri pe zi pentru femei și trei linguri pentru bărbați.

Cine nu ar trebui să consume miere

Există însă o categorie de persoane pentru care mierea nu este recomandată: copiii sub un an. Mierea poate conține sporii unei bacterii care pot provoca botulism infantil, o formă rară, dar gravă de intoxicație alimentară.

Din acest motiv, specialiștii recomandă evitarea completă a mierii în alimentația bebelușilor.

Citeşte şi: Ministrul Sănătății anunţă că bugetul pentru medicamentele compensate crește cu 400 de milioane de lei