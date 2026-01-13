Cătălin Măruță a anunțat ce va face după ce pleacă de la PRO TV

Mesaj de ultimă oră pentru fanii lui Cătălin Măruță, realizatorul emisiunii La Măruță, care va fi scoasă din grila de programe a PRO Tv. Acesta spune că decizia de a scoate emisiunea de pe post nu e o tragedie și le mulțumește celor care i-au oferit un loc de muncă.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.

Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună.

E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ).

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională.

Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, scrie Măruță pe Facebook.

Ce spune CEO-ul postului despre plecarea prezentatorului

Anunțul oficial privind scoaterea din grilă a emisiunii „La Măruță” a fost făcut de PRO TV printr-un comunicat de presă, în care au oferit reacții atât Cătălin Măruță, cât și Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV. În comunicat se precizează că această schimbare face parte dintr-o transformare de conținut a postului, fără a se menționa explicit dacă prezentatorul va rămâne sau nu în cadrul televiziunii, potrivit ziare.com.

„La Măruţă a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

„Privesc cu entuziasm perioada care urmează“

„Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii”, a declarat Cătălin Măruță.

