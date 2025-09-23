Mehedinți: 16 permise reținute și aproape 300 de amenzi aplicate în ultimele 24 de ore

Polițiștii mehedințeni au desfășurat, în ultimele 24 de ore, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea consumului de substanțe interzise și verificarea respectării legislației rutiere.

În acest interval, polițiștii au intervenit la 32 de evenimente sesizate, dintre care 17 prin apel la 112.

Șofer depistat băut la volan

Pe 22 septembrie, în jurul orei 10:00, polițiștii din Strehaia au depistat un bărbat de 51 de ani, din comuna Corcova, care conducea un autoturism pe DC 68, după ce ar fi consumat alcool. Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Amenzi și permise reținute

În total, polițiștii au testat 106 șoferi cu aparatele din dotare pentru consum de alcool și droguri, au verificat 366 de autovehicule și 347 de persoane prin aplicația e-DAC.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 287 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 143.000 de lei. Totodată, au fost reținute 16 permise de conducere și au fost retrase 8 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice.

