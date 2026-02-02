Gorj: Expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși“, la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor

Lucrări semnate de maeștri ai artei universale, printre care Picasso, Dalí și Matisse, vor fi prezentate publicului în cadrul vernisajului expoziției ‘Marele omagiu adus lui Brâncuși’, care va avea loc pe 19 februarie, la 150 de ani de la nașterea sculptorului gorjean, la Universitatea ‘Constantin Brâncuși’ (UCB) din Târgu Jiu.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de instituția de învățământ superior, expoziția reunește 25 de lucrări realizate de unii dintre cei mai importanți artiști ai artei moderne, precum Pablo Picasso, Salvador Dali, Marc Chagall, Henri Matisse și Auguste Rodin, alături de opere semnate de alte 20 de personalități marcante ale artei europene.

Totodată, publicul va avea ocazia să descopere o selecție de afișe și albume de colecție, provenite din prestigioase centre muzeale europene. Lucrările expuse provin din colecția avocatului George Șerban, unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din spațiul european, conform Agerpres.

„Evenimentul este organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși și reprezintă un demers cultural de excepție, dedicat celebrării moștenirii artistice a celui care a revoluționat sculptura modernă. În deschiderea evenimentului vor lua cuvântul oficialități locale, reprezentanți ai mediului academic și personalități marcante ale vieții culturale, subliniind importanța acestei expoziții pentru comunitatea gorjeană și pentru spațiul cultural național.

Prin realizarea acestui proiect, UCB Târgu Jiu demarează un demers cultural de anvergură, expoziția conturându-se drept un reper major în peisajul evenimentelor artistice de acest gen. Participanții vor putea participa la o tombolă la care vor avea șansa de a câștiga o litografie cu semnătură ‘în placă’ a celebrului Salvador Dali, un obiect de colecție cu valoare artistică remarcabilă“, se arată în comunicat.

Vernisajul va avea loc joi, 19 februarie, începând cu ora 12:00, la sediul instituției din strada Tineretului nr. 4, etajul III – AULA MAGNA. Expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși“ va fi deschisă publicului în perioada 19 februarie – 19 mai.

