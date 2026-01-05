Gorj: Femeie bătută de soț din cauza unor neînțelegeri privind banii câștigați de ea în Italia

O femeie din comuna Negomir a fost bătută de soț, din cauza neînțelegerilor cu privire la banii pe care femeia i-a câștigat din munca prestată în Italia.

„La data de 4 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rovinari au fost sesizați prin plângere de o femeie, de 61 de ani, din comuna Negomir, sat Paltinu, cu privire la faptul că soțul său ar fi lovit-o.

Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că în ziua de 4 ianuarie a.c., în jurul orei 19:00, femeia, în timp ce se afla la domiciliu, ar fi avut un conflict spontan cu soțul său, în vârstă de 66 de ani, pe fondul unor neînțelegeri privind suma de bani pe care aceasta a câștigat-o din munca prestată în Italia.

În urma conflictului, bărbatul și-ar fi lovit soția cu pumnul în zona capului, ar fi tras-o de păr și lovit-o cu piciorul în zona înferioară a corpului“, potrivit IPJ Gorj.

Femeia nu a solicitat să fie transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

„În continuare, a fost completat formularul de evaluare a riscului, din care rezultă că există risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile împotriva bărbatului. Totodată, femeii i-a fost adusă la cunoștință măsura de protecție privind monitorizarea electronică, dar aceasta s-a opus“, mai precizează reprezentanţii IPJ Gorj..

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violență în familie“, au transmis polițiștii.